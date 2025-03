Mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21 protagonista sarà Fosbury Architecture, il collettivo fondato nel 2013

A Olginate il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025

OLGINATE – Dopo il primo incontro di febbraio dedicato a Elio Fiorucci con Fabio Cherstich, prosegue la quinta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025 curato da Prashanth Cattaneo e promosso dal Comune di Olginate.

Mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21 si terrà il secondo design talk che vedrà come tema gli allestimenti. Protagonista sarà Fosbury Architecture, il collettivo fondato nel 2013 da Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi che tra i numerosi progetti ha curato il Padiglione Italia della 18^ Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2023, la presentazione della collezione Donna Spring/Summer 2025 di MSGM, e la mostra Supponiamo un amore di Officine Saffi.

L’edizione 2025 vede nuovamente la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco per il riconoscimento dei crediti formativi e per la prima volta il patrocinio della Delegazione Lombardia di ADI Associazione per il Disegno Industriale.

Le serate si svolgeranno presso la Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16, a Olginate. L’ingresso è libero, i talk inizieranno tutti alle ore 21 e termineranno con un drink.

Ultimo appuntamento Talk 3 – Mercoledì 2 Aprile 2025 ore 21.00

Design // Compasso d’Oro

Con Luciano Galimberti

Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale