Protezione Civile. Fiumi sicuri, 60 volontari al lavoro lungo il torrente Greghentino

Oltre ai gruppi di Olginate e Valgreghentino coinvolti anche Garlate, Dervio e Val San Martino

Le attività di prevenzione e pulizia hanno visto impegnati i volontari per tutta la giornata

OLGINATE/VALGREGHENTINO – Una sessantina i volontari di Protezione Civile che si sono ritrovati questa mattina, sabato 19 febbraio, per una esercitazione intercomunale che ha visto il gruppo di Olginate, guidato dal coordinatore Pietro Valsecchi, come capofila.

Per la folta squadra il ritrovo era fissato nella sede di Valgreghentino, in via Kennedy, dove si è svolto il briefing prima dell’inizio dei lavori che si sono concentrati sul torrente Greghentino, tra Olginate e Valgreghentino. Nell’ambito del programma provinciale “Fiumi Sicuri” per la prevenzione del rischio idrogeologico, durante tutta la giornata, è stata portata avanti una importantissima opera di pulizia dell’alveo e delle sponde, oltre alla verifica e controllo delle opere idrauliche presenti.

Presenti oltre ai gruppi di Protezione Civile di Olginate e Valgreghentino (guidati rispettivamente da Pietro Valsecchi e Michele Motta) anche quelli di Dervio, Garlate e Valle San Martino. Tra gli obiettivi della giornata anche l’integrazione e collaborazione con diversi gruppi di Protezione Civile, oltre alla formazione dei volontari. Durante la mattinata hanno portato il loro saluto i sindaci di Olginate Marco Passoni e di Valgreghentino Matteo Colombo (quest’ultimo impegnato in maniera attiva poiché parte della squadra), insieme al consigliere provinciale Stefano Simonetti e al dirigente provinciale Fabio Valsecchi.