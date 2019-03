La Protezione Civile di Valgreghentino festeggia il decimo anniversario

Sabato 30 e domenica 31 marzo tanti eventi con il gruppo guidato da Michele Motta

VALGREGHENTINO – La Protezione Civile di Valgreghentino festeggia dieci anni. Sabato 30 e domenica 31 marzo il gruppo guidato da Michele Motta ha preparato un ricco programma di eventi.

“Vogliamo far conoscere alla cittadinanza il volto della Protezione Civile di Valgreghentino e quanto è stato fatto in questi dieci anni ma non solo, vogliamo mostrare anche come opera il sistema della Protezione Civile nazionale” ha detto Motta.

Sabato 30 marzo l’open day

Grandi e piccini sono tutti invitati nel pomeriggio di sabato 30 marzo nella sede di via Kennedy a Valgreghentino (ex area Grani Marmi).

A partire dalle 14.30 si potrà toccare con mano l’attività della Protezione Civile anche attraverso dimostrazioni pratiche. Il pomeriggio vedrà la partecipazione di:

Vigili del Fuoco del comando di Lecco;

Unità cinofile – AVPC Lomagna;

Protezione civile a Cavallo – Giubbe Verdi Lombardia;

Soccorso sanitario – Volontari del Soccorso di Calolzio;

Antincendio boschivo.

“E poi, probabilmente, ci sarà anche una sorpresa che stiamo definendo in questi giorni – ha rivelato Motta -. Stiamo prendendo accordi per avere la presenza di un elicottero”.

Dieci anni di Protezione Civile

“Si potrà vedere come è cresciuto il gruppo sia in termini numerici (attualmente ci sono 32 volontari attivi, un numero importante per un paese piccolo come Valgreghentino) che in termini di qualità con volontari preparati che continuano a fare formazione – ha detto Motta -. Un grazie all’amministrazione che ha sempre creduto nel gruppo e non ha mai fatto mancare il suo appoggio”.

Letture a tema e uno spettacolo al teatro Jolly

Il pomeriggio di sabato inizierà con l’alzabandiera della Polizia Locale Intercomunale di Olginate – Valgreghentino. Oltre alle numerose attività legate alla Protezione Civile, durante tutto il pomeriggio saranno organizzate letture a tema a cura della biblioteca di Valgreghentino.

Alle 21, con ingresso gratuito, sul palco del teatro Jolly di Olginate ci sarà la compagnia Barabao Teatro con lo spettacolo “Patatrak. Una calamità naturale è sempre dietro l’angolo”. Durante la serata sarà presente Luca Giuseppetti, sindaco di Caldarola (Macerata), paese terremotato con cui la Protezione Civile a avviato un rapporto di solidarietà attraverso il progetto “Una mano per Caldarola”.

“Grazie alla generosità dei cittadini e delle associazioni sono state raccolte cifre importanti e il sindaco di Caldarola farà il punto su quanto si è potuto realizzare”.

La domenica sarà riservata alla parte più ufficiale della festa: dopo la Santa Messa alle ore 10, è in programma il corteo fino alla piazza del comune dove ci saranno i discorsi ufficiali.

L’assessore e volontario Matteo Colombo

“Anche se dieci anni possono sembrare pochi, il traguardo è importante – ha detto l’assessore Matteo Colombo -. Sono orgoglioso di far parte di un gruppo in cui ho sempre creduto. Come amministrazione riteniamo la Protezione Civile molto importante, soprattutto per un territorio articolato come Valgreghentino. E’ un grande gruppo per l’impegno e la presenza che mette per il paese”.

Al fianco della Protezione Civile ci sono tutte le associazioni del paese che hanno dato una mano nell’organizzazione della festa: “Un plauso a tutte le associazioni che, in più occasioni, hanno mostrato la loro generosità in progetti di aiuto alle comunità colpite da calamità naturali. Il gruppo, infatti, ha sempre ritenuto importante impegnarsi in progetti anche piccoli, ma concreti”

Tutti sono invitati alla festa

“Sarà l’occasione per trasmettere alla cittadinanza i valori della Protezione Civile – ha concluso il coordinatore Motta -. Le nostre porte sono aperte e puntiamo ad ampliare il gruppo, magari proprio attraverso il corso di primo livello che partirà il 6 maggio prossimo”.