“Rallenta!” a Valgreghentino i nuovi cartelli stradali li disegnano i bambini

Aperto il concorso tra gli alunni della scuola primaria per la realizzazione dei nuovi cartelli rivolti agli automobilisti

Valgreghentino. “Rallenta! Qui giocano i bambini” a settembre si votano i disegni più belli

VALGREGHENTINO – Il Comune di Valgreghentino lancia un concorso per tutti gli alunni della scuola primaria del polo scolastico “Greghentino” per l’installazione sul territorio di cartelli per la segnaletica verticale per invitare gli automobilisti a moderare la loro velocità in paese.

“Rallenta! Qui giocano i bimbi” è il messaggio che i cartelli andranno a rappresentare nelle idee grafiche degli alunni.

Come partecipare? Fai un disegno che rappresenti il concetto e inventa uno slogan, consegna il disegno (FORMATO A4) nel box dedicato in Biblioteca (negli orari di apertura!) oppure fai una scansione e inviala a comune.valgreghentino@gmail.com (nella mail e sul disegno indica: nome, cognome, età, classe)

I disegni più votati (nel mese di settembre verranno comunicate modalità e date per la votazione) diventeranno i soggetti dei cartelli che il Comune posizionerà sul territorio