Ritorno al futuro: gli studenti del Rota raccontano le imprese di Olginate

Presentato alla A.A.G. Stucchi il progetto realizzato nell’ambito del Fondo di Comunità Olginate

Tre video per raccontare con gli occhi dei giovani gli imprenditori e il mondo del lavoro

OLGINATE – Sono passati 24 mesi dall’apertura del Fondo di Comunità Olginate e il pomeriggio di oggi, venerdì, è stata l’occasione per tracciare un bilancio ma non solo… l’incontro infatti ha visto la presenza di alcuni imprenditori del paese, sempre a 2 anni di distanza dall’evento “Imprenditori per la comunità”.

Dopo una interessante visita alla storica azienda Costacurta SpA – VICO, il gruppo si è trasferito presso la vicina A.A.G. Stucchi dove gli alunni dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolzio hanno presentato il risultato del progetto Olginate Lavoro Giovani finanziato proprio con le risorse raccolte dal Fondo di Comunità Olginate. L’intento era quello di mettere in relazione i giovani studenti con gli imprenditori in un’ottica di avvicinamento al mondo del lavoro. Il progetto è stato strutturato dalla cooperativa Specchio Magico con una duplice finalità: rappresentare le attività produttive dal punto di vista dei giovani e valorizzare l’impresa locale.

Ne sono usciti tre video dal titolo “Ritorno al futuro” che hanno raccontato in maniera ironica ma anche molto profonda tre aziende che si sono messe in gioco: la Costacurta – VICO, la A.A.G. Stucchi e la Omc – Wirelombardia. I ragazzi hanno coinvolto gli stessi imprenditori che hanno vestito i panni degli attori per un racconto dal linguaggio fresco che, senza prendersi troppo sul serio, è riuscito a toccare aspetti cruciali delle tre storie aziendali di successo.

I tre imprenditori coinvolti (presenti all’incontro Aristide Stucchi – A.A.G. Stucchi, Allegra Mondello – Costacurta-VICO e i figli di Gilberto Corti – Omc-Wirelombardia) hanno espresso tutto il loro entusiasmo: “L’esperienza che abbiamo vissuto con questi ragazzi è stata davvero significativa e rimarrà impressa per sempre. Abbiamo visto degli studenti pieni di entusiasmo che ci hanno dato tanto. E’ stato veramente un bel progetto che ci ha consentito di svolgere insieme ai ragazzi un’attività diversa dal solito creando relazioni importanti”.

I ragazzi non si sono risparmiati sfoderando nei tre video tutta lo loro creatività: “Il progetto è frutto del lavoro di un intero anno scolastico e ci ha dato la possibilità di avvicinarci al mondo del lavoro – hanno detto gli studenti -. E’ stata una vera e propria esperienza di vita che ci ha aiutato nell’orientamento. E’ stato molto bello poter raccontare il mondo del lavoro e queste storiche aziende con il nostro sguardo”.

Un plauso è arrivato anche dalla dirigente dell’Istituto Rota Teodora Carlino, dalla professoressa Annesa Elia e dal direttore della cooperativa Specchio Magico Rocco Briganti. Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese all’interno della quale è inserito il Fondo, ha ribadito quando siano importanti questi fondi perché “sono il modo migliore per essere veramente vicini al territorio”. “Il mio sogno era proprio questo – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Il risultato è qui da vedere. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare a lavorare su questi progetti”.

A tirare le somme dell’evento, presentato da Mattia Morandi, è stato il presidente del Fondo Italo Bruseghini: “In questi 24 mesi grazie alla generosità di tante persone siamo riusciti a raccogliere 73.078,21 euro, di questi sono stati erogati 47.626,00 euro per cinque progetti, alcuni più grandi come quello con le scuole e altri più piccoli. I risultati sono evidenti e ringrazio imprenditori, scuola e associazioni per questa sinergia. Il fondo, però, va alimentato e la speranza è che altri imprenditori si avvicinino per sostenere i nostri progetti, noi continueremo a chiedere il sostegno del territorio”.