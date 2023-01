Rivivi Santa Maria, grande festa a Olginate con i bimbi del Piedibus

E’ tornata la manifestazione organizzata dall’associazione Rivivi Santa Maria

Stamattina, con il tradizionale lancio dei palloncini, si è animato l’evento giunto alla 12^ edizione

OLGINATE – Nonostante il tempo grigio, anche quest’anno i bambini del Piedibus di Olginate hanno animato la mattinata della manifestazione Rivivi Santa Maria giunta alla 12^ edizione. Verso le 10.30 il corteo colorato partito da piazza Monsignor Colombo è arrivato davanti al convento di Santa Maria La Vite per il tradizionale lancio di palloncini.

“Dal primo anno il Piedibus è sempre stato vicino alla nostra manifestazione e anche oggi siete qui con noi per il lancio dei palloncini – ha detto Andrea Radaelli dell’associazione Rivivi Santa Maria -. Abbiamo preparato un sacco di cose bellissime per voi, per i vostri genitori e per tutti coloro vorranno visitare la nostra manifestazione”.

Uno spettacolo nel tendone riscaldato, i giochi in legno che hanno divertito moltissimo i bambini, laboratori, musica, le bancarelle, buon cibo e, alle 17.30, la benedizione degli animali prima della chiusura alle 18 con la Santa Messa animata dal coro Santa Maria Assunta di Celana nel tendone riscaldato.

“Devo ringraziare Sergio Gilardi e la Pro Loco per la bella collaborazione che in questi anni ci ha fatto diventare una cosa sola – ha continuato Radaelli -. Un grazie agli Alpini di Olginate e alla Protezione Civile di Lecco che hanno montato il tendone riscaldato, un regalo bellissimo. Grazie a tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione, a tutte le associazioni del paese e all’amministrazione comunale. Dopo tre anni di silenzio a causa del covid, a tutte le porte che abbiamo bussato ci è stato aperto e questo vuol dire che la gente vuol bene a Santa Maria”.

Con il lancio dei palloncini è cominciata la vera festa per la gioia di grandi e piccini.