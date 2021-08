Sabato 4 e domenica 5 settembre Olginate saluta l’estate

Due giorni di festa con l’evento organizzato da Pro Loco e Comune

Domenica alle 15, in località Pescatori, in scena la regata delle lucie

OLGINATE – E’ in programma sabato 4 e domenica 5 settembre a Olginate l’evento “Salutiamo l’estate” organizzato da Comune e Pro Loco in collaborazione con le associazioni del paese.

Due giorni di festa che inizieranno sabato 4 settembre alle ore 18 con il concerto itinerante per le vie del paese che vedrà protagonisti il Gruppo Campanari Città di Bergamo. Alle ore 20.45 concerto conclusivo in via Sant’Agnese su sagrato della chiesa parrocchiale (si ringrazia trattoria Cantù di Olginate).

Domenica 5 settembre dalle ore 9 alle 18 mercatino hobbisti e usato in località Pescatori (per informazioni e prenotazione degli spazi espositivi: cell. 329 8146346 Sergio). Dalle ore 10 alle 19 mostra d’arte “Correnti, artisti del territorio” a Villa Sirtori. Dalle ore 15 regata delle lucie 13^ trofeo Mondonico in località Pescatori (a conclusione della regata sarà possibile effettuare una breve navigazione a bordo delle imbarcazioni – prenotazione obbligatori: cell. 334 1483545 Carlotta). Dalle ore 16 concerto Irish Folck “I Willos – Viaggio dal Mediterraneo al Mare del Nord” in piazza Garibaldi (in caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il monastero di Santa Maria La Vite di Olginate). Dalle ore 19.30 alle 22 Project Rock School scuola di musica di Olginate a Villa Sirtori.

Durante la giornata, in Villa Sirtori, saranno attivi spazio di ristoro, punto giochi con gonfiabili offerti da Avis.