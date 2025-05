Sbanda Brianza cambia location, ma non evento: “Consonno non può morire”

Il 3 e 4 maggio tanti eventi presso il piazzale Pavesi

“Questo luogo ormai è diventato un punto di riferimento per giovani, sportivi e anche famiglie”

OLGINATE – Dopo la brutta notizia del divieto opposto dalla società Immobiliare Consonno Brianza s.a.s., di svolgere qualsiasi tipo di manifestazione nella loro proprietà, l’associazione Sbanda Brianza con il supporto del Comune di Olginate si è riorganizzata, spostando la manifestazione del 3-4 maggio presso il Piazzale Pavesi a Consonno.

La location è cambiata ma non lo spirito! Infatti l’area dei Pavesi è di proprietà comunale e di conseguenza fruibile dall’associazione. Chiaro segno che l’associazione non vuole abbandonare questo luogo che ormai è diventato un punto di riferimento per giovani, sportivi e anche famiglie.

Il programma del weekend rispecchia a pieno la diversità dei target che aderiscono a questi eventi, proposti per attivare e riqualificare questo luogo abbandonato. Con musica, Longboard & Skateboard, sfilata di moto storiche, mostra veicoli e visita guidata. La manifestazione si svolgerà interamente presso la strada pubblica di Consonno, garantendo l’accesso esclusivamente da Olginate, l’accesso da Galbiate rimarrà chiuso per non causare la dispersione del pubblico nelle aree private della città abbandonata.

La manifestazione di questo weekend prevede la collaborazione di diverse associazioni, tra cui ASD ValleyWood, Wheelz-Mag e Sala al Bar, per garantire un programma vario e adatto a tutti.

Ecco il programma completo: