Martedì secondo appuntamento con il ciclo di serate dedicate al design

A Villa Sirtori in programma il talk con Chiara Alessi da titolo “Design e Critica”

OLGINATE – “Un mondo senza oggetti? No!” E’ questo il titolo del ciclo di serate dedicate al design organizzate a Olginate in attesa del Salone del Mobile 2019.

Martedì 26 febbraio alle ore 20.45 in Villa Sirtori (piazza Marchesi d’Adda, 1) si terrà il secondo appuntamento con il talk con Chiara Alessi.

Dopo “design e new craft” con Marcello Pirovano – product designer, cofondatore di Tecnificio – svoltosi il 30 gennaio scorso, il ciclo ideato e curato da Prashanth Cattaneo e promosso dal comune di Olginate prosegue con il secondo appuntamento: “Design e Critica” con Chiara Alessi.

Chiara Alessi (Verbania, 1981) è curatrice e saggista nell’ambito del design. Collabora con le principali riviste del settore e con alcuni quotidiani. E’ docente a contratto al Politecnico di Milano. Ha pubblicato Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano (Edizioni Laterza,

2014), Design senza designer saggio e inchiesta sugli “altri” mestieri del design italiano (Edizioni Laterza, 2016) e per Utet Le caffettiere dei miei bisnonni. La fine delle icone nel design italiano.

“l tre libri di Chiara Alessi sono interessantissimi – sottolinea Prashanth Cattaneo – si leggono molto facilmente e rappresentano a mio giudizio un buon punto di partenza, anche per i non addetti ai lavori, per orientarsi nel complesso mondo del design di oggi. Durante la serata di martedì 26 febbraio con Chiara Alessi avremo modo di entrare nel merito della sua ricerca e ci faremo raccontare il suo lavoro di curatrice”.

“Un mondo senza oggetti? No!” si concluderà con il terzo talk “Design e Allestimenti” mercoledì 20 marzo, ospite dell’ultima serata Paolo Brambilla (Lecco, 1973) architetto e cofondatore dello studio Calvi Brambilla.