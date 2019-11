Settimana dei diritti dei bambini, a Olginate una marcia e altre iniziative

Mercoledì 20 la Marcia dei Diritti; Domenica 24 “Una Strada per Giocare”

Il tema guida sarà la comunicazione in ogni sua forma

OLGINATE – Piedibus di Olginate propone anche quest’anno, dal 18 al 24 novembre, la Settimana dei Diritti. In linea con il tema guida dell’Istituto “Non solo parole…”, viene proposto il tema della comunicazione, in ogni sua forma.

Anche il Tavolo Adulti si propone di partire da questo tema per le proposte sui diritti dell’Infanzia, declinandolo sul diritto dei bambini di esprimersi, rispettando i punti di vista degli altri.

“Giunti al trentesimo anniversario della convenzione dei diritti dei bambini – spiegano gli organizzatori – quest’anno si vuole infatti focalizzare l’attenzione sull’Art. 21 della Costituzione, in relazione agli articoli 13-14 della Convenzione Diritti Infanzia, sulla libertà di parola e di espressione. Si ritiene indispensabile sensibilizzare la cittadinanza, a partire dalle giovani generazioni, sui temi della ‘buona comunicazione’, di una comunicazione non ostile e non violenta”.

La proposta è di rileggere in chiave moderna la Costituzione. “Ai ragazzi – proseguono gli organizzatori – si chiede una lettura e riflessione sui valori che ispirano l’articolo 21 della Costituzione, e degli Art.13-14 della Convenzione dei Diritti dei bambini e degli adolescenti, dandone un’interpretazione che tenga conto delle grandi innovazioni introdotte dalla rivoluzione digitale, e dei problemi correlati, quali la questione delle fake news, cioè dell’informazione ingannevole o distorta, il cyberbullismo, l’uso violento dei social e di modalità violente per comunicare, ritenute problematiche molto attuali in questo momento”.

Programma

La settimana dei diritti quest’anno è dal 18 novembre al 24 novembre 2019.

Durante questa settimana i bambini e i ragazzi, dall’Infanzia alla secondaria, saranno coinvolti nella riflessione sulle tematiche sopraddette, con diversi tagli e diverse proposte, in base all’età e alle scelte didattiche ed educative degli insegnanti.

Il Piedibus contemporaneamente, per la Primaria, proporrà una serie di sollecitazioni, sul tema della comunicazione non ostile, offrendo ogni giorno alcuni spunti (che verranno

appesi lungo la scuola).

Mercoledì 20 novembre si terrà la Marcia dei Diritti, in cui i bambini della Scuola Primaria, i ragazzi di prima della Secondaria e i rappresentanti delle varie associazioni del paese marceranno in una colorata e festosa marcia (accompagnati dal gruppo musicale Rose Group).

Durante la marcia, con partenza dalla scuola Rodari alle 8.40 circa (sospesa in caso di pioggia), i bambini esporranno le loro #NONSOLOPAROLE sulle nuvolette realizzate durante la settimana a scuola; inoltre, giunti in municipio, ci sarà un momento in cui si presenterà il lavoro fatto, che andrà in parte a riqualificare uno spazio pubblico vicino al municipio. Infine i bambini andranno a comporre una “gigantesca” frase sul tema, che poi verrà esposta sempre lungo Via Colombo.

Domenica 24 Novembre ci sarà “Una Strada per Giocare”, con un bellissimo gioco in cui i bambini riceveranno uno speciale “tablet”, in cui le “applicazioni” sono le numerose associazioni del paese coinvolte. “Aprendo” le varie “applicazioni” i bambini potranno godersi tanti giochi e molto divertimento, compreso un gigantesco lancio delle freccette di oltre sei metri e un calcetto balilla in cui possono giocare contemporaneamente 22 persone. In caso di maltempo la manifestazione verrà fatta presso la palestra delle Scuole Medie.

Va ricordato che l’evento “Una Strada per Giocare” è organizzato dal Tavolo adulti grazie alla partecipazione di: Piedibus, Pro Loco, Isola della Stupidèra, Avis, Scuolaboriamo, Auser, Gruppo Alpini, Il Gabbiano, Spettacolaree, Chitarfisa, Consulta Giovani, Sbandabrianza, Olginate del Fare, Gruppo Sportivo Oratorio, Aido, Amici Stall de Sot, Amici di Consonno, Rivivi S.Maria, Coop. Aurora, Gefo, Protezione Civile, Imea s.r.l., Sie s.r.l., Officina.0 biciclette, Heppenstall Olginate.