Il progetto, in collaborazione con Astra, è stato realizzato grazie agli sponsor

Domenica 3 marzo, ore 11, al Museo della Seta la consegna ufficiale del mezzo

GARLATE – La cerimonia di consegna è in programma domenica 3 marzo, ma l’amministrazione comunale di Garlate ha annunciato con soddisfazione l’esito positivo del progetto Solidarietà in Movimento.

In collaborazione con Astra e grazie alla generosità di sponsor e privati cittadini, Garlate avrà a disposizione in comodato gratuito un’auto che sarà utilizzata quotidianamente per i trasporti nel settore Servizi Sociali del comune.

“In particolare verrà utilizzata per il trasporto dei cittadini, per gli interventi di operatori del servizio di assistenza domiciliare e per l’operatività sul territorio dell’assistente sociale, degli operatori comunali e dei volontari” ha detto il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Pierangela Maggi.

Domenica 3 marzo alle ore 11 presso il Museo della Seta si svolgerà la cerimonia di consegna dell’automezzo alla presenza di quanti hanno contribuito.

Gli sponsor che hanno consentito la realizzazione del progetto

Isolcalor srl

Spreafico srl

Gsdf srl – McDonald

Fm Mauri – F.lli Mauri

Valsecchi Costruzioni

Ristorante al Vecchio Kalkerin

Punto ristorazione srl

M.a.c.i.c. srl

Carlo Salvi spa

Macelleria Riva Franco

Ristorante Grotta Azzurra

Autoriparazioni Gilardi Alessandro

Motor-service di Antonello Roncoroni

Csf Val San Martino

Raccordi speciali

Brevit srl

Migliucci di Migliucci Valerio

Conad

Costacurta spa

Crotta Giovanni

Coges

Bonanomi Monica acconciature

Taxi bsc

Farmacia Bonato

Autocogliati spa

G.R. (privato)

G.E. (privato)

Nell’elenco compaiono anche due cittadini privati (con le iniziali del nome puntate) e ci sono altri cittadini che hanno aderito e vogliono rimanere anonimi.