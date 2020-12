Soluzioni anti-covid: a Olginate, Garlate e Pescate messa di Natale su prenotazione

Per evitare assembramenti è possibile prenotare il proprio posto

E’ possibile mandare una mail oppure compilare un foglio apposito per ricevere il pass

OLGINATE – Al fine di garantire la massima e serena partecipazione alle sante messe, nel

rispetto delle vigenti normative anti-covid, è necessario prenotare il posto entro il prossimo 18 dicembre.

Questa la soluzione messa in campo dalle parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate onde evitare potenziali problemi legati al grande afflusso di persone alle messe natalizie. Il sistema per prenotare il proprio posto è semplicissimo: basta inviare una mail a natalegpo@gmail.com indicando la parrocchia scelta (Olginate, Garlate o Pescate), il giorno e l’orario della messa prescelta, il proprio nome e cognome, il numero di persone e la categoria a scelta tra famiglia, coppia, singolo. Al ricevimento dell’e-mail arriverà una risposta con la conferma scritta. In alternativa è possibile compilare a mano il foglio che si trova in chiesa o in sacrestia (in orari di messa).

Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 dicembre, sempre in orario di messa, saranno distribuiti i pass a chi si è prenotato. L’entrata alle sante messe senza alcuna prenotazione sarà soggetta a verifica della eventuale disponibilità residua di posti poco prima dell’inizio della celebrazione.