Studenti, sportivi e associazioni: in passerella le eccellenze di Olginate

Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

Allievi dell’Olginatese, il motociclista Andrea Rocchi e la skyrunner Martina Bilora gli sportivi dell’anno

OLGINATE – “Grazie a tutte le associazioni che, in silenzio, collaborano, lavorano e non si titano mai indietro. Se Olginate è una comunità viva è grazie all’impegno di tante persone”. Il sindaco Marco Passoni ha cominciato così quello che lui stesso ha definito il consiglio comunale del ringraziamento. Un bel pomeriggio in cui l’amministrazione ha voluto mettere in mostra le sue eccellenze partendo proprio dal fondamentale valore sociale delle associazioni.

Borse di studio

E’ stato poi il momento della premiazione degli studenti meritevoli: “Tutti gli anni intitoliamo le borse di studio a cittadini scomparsi che, pur non facendo nulla di straordinario, sono stati capaci con un lavoro quotidiano di lasciare il segno – ha detto il sindaco -. Quest’anno abbiamo pensato di dedicare le borse di studio al dono intitolandole a due associazioni in particolare, l’Avis e l’Aido che ne sono il simbolo”. Il presidente dell’Aido Antonio Sartor e il presidente dell’Avis Giampiero Colombo hanno premiato gli studenti meritevoli regalando a tutti una copia del libro “Il piccolo principe”.

Gli studenti premiati: Martina Brambilla, Negri Alessandro, Yasmine Begguar, Mirko Cairoli, Iris Chindamo e Tommaso Losa.

Sportivi dell’anno

La serata è stata anche l’occasione per premiare gli atleti olginatesi che si sono distinti nel corso dell’anno. Quest’anno sono stati addirittura tre i riconoscimenti consegnati dall’amministrazione olginatese e, a premiarli, sono stati i presidenti delle rispettive associazioni sportive.

Flavio Redaelli, presidente dell’Us Olginatese, dopo aver ricordato con commozione il fratello Gianpaolo, storico presidente e fondatore scomparso nel gennaio scorso, ha consegnato la targa agli Allievi 2002 che nella stagione 2018/2019, dopo aver vinto il titolo regionale, si sono laureati campioni d’Italia.

Il presidente del Fast Team Riccardo Valsecchi, invece, ha premiato il suo pupillo Andrea Rocchi, motociclista, che ha vinto il titolo italiano di motorally nella 250. Un titolo conquistato con grandi sacrifici e allenamenti intensi non solo in motocicletta.

L’ultima atleta premiata è stata la skyrunner Martina Bilora della Gefo che, lo scorso agosto, ha partecipato ai campionati del mondo giovanili di skyrace sul Gran Sasso. Il presidente della Gefo Diego Redaelli e uno dei responsabili della squadra di corsa Luca Besana hanno consegnato la targa nelle mani della giovane atleta.

La sorpresa di Paolo Chiandotto

Una sorpresa davvero particolare quella che Paolo Chiandotto, storico ex comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Lecco e oggi presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha voluto fare all’amministrazione a nome dell’associazione. “Per augurarvi buone feste abbiamo voluto donarvi questo libricino: si tratta di una copia del discorso effettuato nel 1895 in occasione dell’inaugurazione delle scuole di Olginate. Discorso fatto da Giuseppe Stucchi, insegnante elementare. Allora il sindaco era Giuseppe Figini. Un discorso antico ma ancora molto attuale”.