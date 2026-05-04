SuperEnalotto: vinti oltre 23mila euro al bar La Pontevilla di Olginate

I numeri del gioco retail nella provincia di Lecco restano stabili
Spesi 84 milioni di euro, dato in linea con l’anno precedente
OLGINATE – Lombardia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due “5” per un valore complessivo che supera i 48mila euro. Nel concorso di giovedì a Olginate realizzato un “5” da 23.184,16 euro presso il “Bar La Pontevilla” in via Spulga, 108. Mentre sabato è stato indovinato un “5” da 24.920,95 euro a Morbegno, in provincia di Sondrio, presso la “Tabaccheria-Ricevitoria Peretti” in via Stelvio, 109.
I numeri del gioco retail nella provincia di Lecco restano stabili, attestandosi a 84 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Mentre nella provincia di Sondrio, la spesa del gioco retail si attesta a 66,1 milioni di euro, rispetto ai 61,7 milioni di euro dell’anno precedente, con una crescita pari a al 7,1%. La Lombardia si conferma ancora una volta la regione con la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) più alta in Italia nella rete dei punti vendita: i dati elaborati da Agipronews riportano che nella regione sono stati spesi 3,2 miliardi di euro, in aumento del 10,3% rispetto ai 2,9 miliardi dei dodici mesi precedenti. Anche i numeri relativi al SuperEnalotto riflettono questo andamento, con una spesa attuale che raggiunge oltre 200 milioni.