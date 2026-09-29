Torna “La Notte dei Goti” al Parco Monte Barro: 40 anni di scavi, archeologia, teatro e sapori antichi

Un ricco programma di attività gratuite

GALBIATE – Sabato 3 ottobre 2026, il Parco Monte Barro e il Museo Archeologico del Barro (MAB) ospiteranno la nuova edizione de “La Notte dei Goti”, un evento speciale dedicato al racconto di 40 anni di scavi e ricerche in uno dei siti archeologici di epoca gota più importanti d’Italia.

La giornata offrirà un ricco programma di attività gratuite – ad eccezione della cena tematica – pensate per appassionati di storia, famiglie e curiosi di ogni età: dalle visite guidate ai laboratori didattici, fino a uno spettacolo teatrale a lume di candela nel cuore dell’area archeologica.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 14:30 | Testimonianze di 40 anni di scavi e ricerche al Monte Barro

Luogo: Auditorium dell’Eremo Monte Barro (Galbiate, LC)

Descrizione: Un racconto a più voci tra archeologia, scoperte storiche e prospettive future per ripercorrere quattro decenni di valorizzazione del territorio.

Ore 15:30 | Visita guidata ai Piani di Barra

Luogo: Ritrovo presso il Piazzale Alpini

A cura di: Valentina Pavan, archeologa della Cooperativa Eliante.

Ore 15:30 | Laboratorio “Costruisci la tua fibula”

Luogo: Ritrovo presso il Piazzale Alpini

A cura di: Laura Molteni, archeologa della Cooperativa Eliante (attività didattica esperienziale).

Ore 17:30 | Visita guidata al Museo Archeologico (MAB)

Luogo: Ritrovo davanti al Museo Archeologico

A cura di: Marina Uboldi, direttrice del MAB.

Ore 19:00 | Cena Gota tematica

Luogo: Ristorante Eremo Monte Barro

Costo: € 25,00

Menu: “Piatto della sentinella delle torri” (Luganega arrosto con lenticchie alle erbe – o alternativa vegetariana con cicoria saltata –, orzotto al timo selvatico, formaggio di capra fresco con noci e pane nero; dolce a base di ricotta mantecata con miele e castagne e composta di frutti di bosco; acqua, bibite, caffè e un calice di idromele abbinato al dolce).

Ore 21:00 | Spettacolo teatrale a lume di candela

Luogo: Grande Edificio ai Piani di Barra

A cura di: Teatro d’Acqua Dolce. Un’atmosfera suggestiva nel sito archeologico illuminato dalla luce delle candele.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



Tutti gli eventi della giornata sono a partecipazione gratuita (ad esclusione della Cena Gota).

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione compilando il modulo online raggiungibile tramite il QR Code presente sui materiali promozionali dell’evento al link https://forms.gle/VC15AEEkE3RzkZQV7