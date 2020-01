Un fine settimana intenso per l’Aido Olginate Valgreghentino

OLGINATE/VALGREGHENTINO – Un fine settimana impegnativo, il prossimo, per il gruppo Aido Olginate Valgreghentino. Venerdì sera (17 gennaio) a Villa San Carlo, presso la sala polivalente di via Luigi Tavola ci sarà la presentazione del libro “Io e il professor non – Hodgkin” insieme all’autrice Debora Bricalli.

Domenica mattina, verso le 9.30, una delegazione del Consiglio Direttivo si recherà presso l’abitazione della signora Anna Nenna, che ha festeggiato i suoi cento anni lo scorso 6 gennaio. La signora Anna è stata una fondatrice dell’Aido nel lontano 1973, unitamente a don Lino Luraschi, Luigi Scaccabarozzi, Stefano Mazzoleni, Silvio Sartor, Cesare Redaelli, Giovanni Bassi e il Gran Presidente Giampiero Mariani.

“Sarà l’occasione per ringraziarla per quanto ha fatto in tanti anni a favore della donazione degli organi e per il suo esempio, inoltre consegneremo una nuova tessera per augurarle un mondo di bene”.

Domenica mattina alle 10.30 presso la chiesa di Villa San Carlo verrà celebrata la Santa Messa in ricordo degli 80 donatori di organi di Olginate e Valgreghentino. “Da oltre otto anni, una volta all’anno, ci troviamo per questo momento sacro e molto intimo, per ricordare semplicemente chi con un semplice gesto d’amore ha segnato la propria vita con l’altruismo e la solidarietà”.

Il prossimo impegno, anch’esso molto importante, è previsto per il prossimo 21 febbraio 2020, presso le sale di Villa Sirtori, dove si svolgerà l’assemblea elettiva del gruppo.