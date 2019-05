Un nuovo DAE a Pescate. “Pista ciclabile più sicura”

Inaugurato il nuovo DAE al parco Le Torrette a Pescate

Grazie all’Associazione dei Papà, il bar Zenzero & Cannella ed il gruppo degli Alpini

PESCATE – Al parco Le Torrette un nuovo defibrillatore semiautomatico. “La nostra ciclabile è più protetta e sicura anche dal punto di vista sanitario” commenta la vicesindaca Miriam Lombardi che ha seguito il progetto proposto dal Centro Coordinamento Lario Soccorso.

Un’iniziativa nata 3 anni fa, come ha spiegato Cristiano Pelà, coordinatore del Centro di Coordinamento Lario Soccorso; “sulla ciclabile che costeggia il nostro lago si fa molta attività sportiva, anche dilettantistica, è fondamentale avere a disposizione questi strumenti salvavita. Nell’arresto cardio-circolatorio 3 minuti fanno la differenza – ha spiegato, ricordando l’importanza, dall’altro lato della formazione – ogni anno proponiamo corsi gratuiti aperti a tutti per imparare le manovre, il massaggio cardiaco e l’uso del DAE”.

A Pescate lungo la passeggiata c’è già un altro defibrillatore pubblico, al parco La Punta, e per i prossimi mesi si pensa già all’istallazione a Vercurago, Olginate e Calolzio.

Il ringraziamento è andato al bar Zenzero & Cannella, che ha donato un contributo, agli Alpini che hanno messo a disposizione la casetta al parco le Torrette, e all’Associazione dei Papà di Pescate che, mettendo in campo diverse iniziative, hanno raccolto i fondi necessari all’acquisto. “Abbiamo accettato senza esitare – così Nico Marrazzo, presidente dell’Associazione dei papà – siamo in prima linea in paese e ci fa piacere poter aiutare”.

“Un’iniziativa apprezzabile – per il sindaco Dante De Capitani, orgoglioso della – pista ciclabile più bella della Provincia, è frequentata da centinaia di persone ogni giorno e con questi strumenti possono essere salvate vite umane”.