Un suv e due moto alla Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino

OLGINATE/VALGREGHENTINO – 30.000 euro sono arrivati grazie a un bando di Regione Lombardia, mentre i comuni di Olginate e Valgreghentino hanno finanziato gli altri 20.000 euro. Sono arrivati oggi, venerdì 17 luglio, i tre nuovi mezzi in dotazione alla Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino guidata dal comandante Matteo Giglio.

Si tratta di un Suv Suzuki Vitara ibrido a trazione integrale e di due motociclette Suzuki V-Strom 650. I nuovi mezzi sono stati consegnati oggi pomeriggio e con i sindaci dei due comuni, Marco Passoni e Matteo Colombo, è stato fatto un piccolo momento di inaugurazione. Oltre al comandante erano presenti il vice comandante Marco Maggio e gli agenti Francesco Carroccio, Fabrizio Malighetti e Enrico Sacchi.

Le due motociclette, in particolare, consentiranno agli agenti un controllo ancor più capillare del territorio, le due ruote saranno un valido aiuto per raggiungere tutte quelle zone difficilmente accessibili con l’auto. Un acquisto importante per una Polizia Locale che potrà essere ancora più presente sul territorio dei due comuni.