Appuntamento sabato 29 marzo

Pro Loco in collaborazione con “Conoscere Olginate in Cammino”

OLGINATE – La Pro Loco di Olginate in collaborazione con “Conoscere Olginate in Cammino” e con il patrocinio del Comune di Olginate, organizza per sabato 29 marzo una passeggiata per raccontare storia e natura del Lago di Olginate.

Perché il lago di Olginate è fatto così? Qual è la sua origine? Quali imbarcazioni si utilizzavano nei secoli? Chi aveva il diritto di pescare? Perché è stato costruito un ponte romano proprio ad Olginate? Chi gestiva il traghetto? Quali esseri viventi popolano il lago di Olginate?

Con l’aiuto di fonti storiche e di un ornitologo, i componenti delle associazioni cercheranno di rispondere a queste domande. Iscrizione obbligatoria: on line al link https://forms.gle/nxdqkGeZ6SaRCPnz5 oppure in presenza, sabato 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 12.30 presso la Biblioteca Civica di Olginate. Costi: gratuito per iscritti alla Pro Loco di Olginate, 5 € per i non iscritti. Per informazioni scrivere a: conoscere.olginate@gmail.com.