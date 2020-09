Usd Brianza Olginatese: un caso di covid in prima squadra, negativi tutti gli altri

“La situazione è sotto attento controllo”

Tamponi per tutta la squadra: negativi sia giocatori che staff

OLGINATE – “La società Usd Brianza Olginatese comunica che all’interno del gruppo della Prima Squadra è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 e informa altresì di aver già sottoposto tutti i calciatori e dirigenti al test del tampone, che ha riscontrato la negatività al virus di tutto il Gruppo Squadra”.

Lo ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale la dirigenza della nuova società nata nel giugno scorso dall’unione dell’Usd Olginatese e dell’Acd Brianza Cernusco Merate.

“Il calciatore coinvolto, sottoposto alcuni giorni fa a tampone dopo aver ricevuto comunicazione della positività di alcuni amici, a loro volta precedentemente sottoposti allo screening in quanto calciatori professionisti, è totalmente asintomatico ed è stato immediatamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali – si spiega nel comunicato -. Le attività, sempre in ottemperanza ai protocolli federali, sono state immediatamente sospese e tutto il Gruppo Squadra sottoposto a tampone. I risultati, arrivati nella mattinata odierna, hanno evidenziato la negatività al virus di tutti i calciatori e dirigenti coinvolti“.

Per tutelare il calciatore coinvolto e tutti i membri del Gruppo Squadra, è stato deciso di darne comunicazione solamente dopo l’esito dei tamponi, fermo restando l’immediato e completo rispetto di tutte le procedure previste dal protocollo federale: “La società segnala che la situazione è sotto attento controllo, che tutti gli ambienti (spogliatoi, servizi igienici, bar) del centro sportivo di Olginate sono stati sanificati e che non sussistono motivi di ulteriore preoccupazione per quanto riguarda il prosieguo dell’attività del Settore Giovanile”.