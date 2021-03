Vaccini. Dopo Conti, anche il sindaco De Capitani chiede ad Ats l’elenco degli Over 80

Il sindaco di Pescate: “Non è possibile dover elemosinare importanti informazioni da Ats”

“O mi danno l’elenco entro una settimana o vado direttamente negli uffici di Ats a Monza”

PESCATE – “Per ben tre volte il sindaco di Garlate ha gentilmente richiesto, da quel signore che é, ad ATS Brianza gli elenchi dei suoi Over 80 da vaccinare, al fine di mettere in campo iniziative di sostegno e ha ricevuto solo risposte evasive”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani, condividendo in toto la presa di posizione del sindaco Giuseppe Conti, ha fatto oggi la stessa richiesta: “Ho inviato la domanda all’ufficio sindaci e al direttore generale di Ats Brianza per avere l’elenco degli anziani da vaccinare per quanto riguarda Pescate. Io però ho molta meno pazienza del collega. Trovo incomprensibile che un sindaco, autorità sanitaria locale, a cui la legge attribuisce la responsabilità della salute dei propri cittadini, non sia messo in condizione di esercitare compiutamente il proprio ruolo e debba ‘elemosinare’ importanti informazioni che gli sono dovute”.

In questo periodo di pandemia gli amministratori comunali hanno grosse responsabilità nei confronti dei loro cittadini e degli anziani in particolare: “Si rivolgono a noi sindaci per conoscere procedure e date di inoculazione del vaccino, ma non abbiamo informazioni a riguardo – continua De Capitani -. A questo punto o mi danno l’elenco degli anziani che si sono iscritti alla procedura vaccinale, e me lo danno entro una settimana, o me lo vado a prendere io direttamente a Monza, presentandomi negli uffici di Ats e non esco di li fino a quando ottengo quel che mi spetta. Credo di aver dimostrato in questi anni che non sono tipo che si ferma davanti ai muri di gomma. A maggior ragione quando si tratta della salute dei miei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili”.