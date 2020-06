Iscrizioni entro lunedì 22 giugno alle 12

Attività estive per ragazzi dai 6 ai 14 anni

VALGREGHENTINO – Il Comune di Valgreghentino, le Parrocchie di San Giorgio e di San Carlo in collaborazione con l’impresa Sociale Girasole e la Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia organizzano “A un passo da te”, una proposta ricreativa estiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il termine per le iscrizioni è lunedì 22 giugno alle ore 12.