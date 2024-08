Valgreghentino. Al via i lavori per il marciapiede in via F.lli Kennedy

Avviate le opere necessarie per predisporre il cantiere presso l’area ex Granimarmi

Contestualmente è previsto anche il rifacimento del muro di contenimento

VALGREGHENTINO – In questi giorni sono state avviate alcune opere necessarie per poter predisporre l’area cantiere per la realizzazione del marciapiede lungo la via F.lli Kennedy, presso l’area ex Granimarmi. Un’opera attesa a Valgreghentino e fondamentale per la sicurezza dei pedoni che percorrono quel tratto di strada. I lavori per la realizzazione del marciapiede e il rifacimento del muro di contenimento inizieranno verso la fine del mese di agosto.