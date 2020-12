Valgreghentino. Auguri e tanta emozione per i 100 anni di Rosa Scaccabarozzi

La Rsa di Olginate festeggia lo splendido traguardo della signora Rosa

Gli auguri del sindaco Matteo Colombo e una piccola banda sul piazzale della casa di riposo

OLGINATE – Uno splendido traguardo per la signora Rosa Scaccabarozzi che mercoledì scorso, 16 dicembre, ha compiuto 100 anni. I festeggiamenti si sono svolti nella casa di riposo Don Luigi Gilardi di Olginate dove la signora Rosa risiede da alcuni anni.

Nata a Valgreghentino nel 1920 ha vissuto sempre nella frazione di Biglio con i suoi tre figli Angelo, Giovanna e Teresa e ha gestito per molti anni il loro cascinale, che accoglieva passeggiatori e viandanti attirati dal buon profumo che usciva dalla sua cucina. Conosciuta e amata da tutti, la signora Rosa viene descritta come una persona rara e speciale, dal cuore grande e sempre pronta ad aprire la porta a tutti coloro che ne avevano bisogno.

Il giorno del suo compleanno ha preso letteralmente in mano le forbici per tagliare il tanto da lei atteso traguardo dei 100 anni, accolta calorosamente nella sala dei festeggiamenti dagli altri ospiti della struttura e dal personale in servizio che aveva preparato striscioni, palloncini e musica.

A causa delle normative anti covid e della situazione complessa che si sta vivendo in queste settimane all’interno della casa di riposo, per via dell’insorgere di alcuni casi di positività tra gli ospiti, i familiari non sono potuti entrare nella struttura, ma attraverso l’indispensabile ausilio della tecnologia hanno potuto partecipare virtualmente alla festa, mentre alcuni suoi nipoti e pronipoti hanno messo insieme una piccola banda musicale che ha suonato la canzone “Tanti auguri” nel piazzale davanti alla Rsa.

Anche il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, a nome di tutta la giunta e

dell’amministrazione comunale, ha voluto fare gli auguri alla signora Rosa consegnandole un grande mazzo di fiori. Molti i video messaggi che sono giunti in struttura per la signora Rosa, che per l’occasione sono stati proiettati sul grande schermo per consentire a tutti di vederli. Congratulazioni, regali e molta commozione, la festeggiata ha

espresso tutta la sua gioia per essere giunta in salute a questo traguardo e per avere

intorno moltissime persone che le vogliono bene.