Valgreghentino, borse di studio a dieci studenti meritevoli

La cerimonia questa mattina in comune

Sabato invece i cittadini impegnati nella pulizia del paese

VALGREGHENTINO – L’Amministrazione comunale ha premiato con delle borse di studio dieci studenti delle superiori meritevoli per i loro risultati scolastici. La cerimonia si è svolta questa mattina, domenica 1° dicembre, presso il Comune di Valgreghentino.

Ecco i nomi degli studenti premiati: Aurora Gilardi, Matteo Casati, Letizia Sala, Daniele Panzeri, Caterina Carenini, Chiara Marando, Andrea Crippa, Margherita Pelucchi, Beatrice Pera e Martina Sala.

Si è invece svolto sabato mattina il terzo appuntamento di cittadinanza attiva con il gruppo ‘CuriAmo Valgre’: i volontari, tra cui tanti bimbi, hanno ripulito alcune vie e zone del paese tra cui via Aldo Moro, via Colombo, via Fratelli Kennedy e il parchetto di Villa San Carlo, via Don Stucchi.