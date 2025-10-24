Valgreghentino. Completati i lavori di efficientamento della rete idrica

Interventi nelle vie Gilardi, Alighieri e Belvedere

Lario Reti Holding ha sostituito le condotte e installato nuove camerette di riduzione della pressione con un investimento di 500 mila euro

VALGREGHENTINO – A ottobre si sono conclusi i lavori di efficientamento della rete idrica a Valgreghentino, avviati lo scorso luglio e realizzati da Lario Reti Holding, con l’obiettivo di potenziare il servizio idrico. L’intervento ha previsto la costruzione di tre camerette per la riduzione della pressione e la sostituzione di tratti della rete acquedottistica in via Gilardi, via Alighieri e via Belvedere.

“Grazie a questi interventi sarà possibile ottimizzare la gestione della rete comunale, assicurando una distribuzione più uniforme della pressione e un servizio più efficiente e stabile. Le camerette di riduzione della pressione, infatti, permettono di gestire eventuali picchi, riducendo l’usura della rete, prolungandone la vita utile e diminuendo al contempo le perdite idriche” spiegano da Lario Reti Holding.

Sono state inoltre posate oltre 1,6 chilometri di nuove condotte in materiale plastico ad alta resistenza (PEAD), realizzati nuovi allacciamenti e installato un idrante soprasuolo.

L’investimento complessivo per questo intervento, pari a circa 500 mila euro, è stato interamente finanziato dal PNRR, nell’ambito dei progetti di efficientamento e controllo della rete idrica sostenuti dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU.

Entro la fine dell’anno prenderanno il via gli ultimi interventi previsti da Lario Reti Holding per il riassetto dell’acquedotto comunale presso il serbatoio di Villa San Carlo, con il rifacimento del piping e la realizzazione di nuovi impianti di sollevamento collegati, per un investimento di circa 100 mila euro.

Tra il 2024 e il 2025, il serbatoio era già stato oggetto di un primo lotto di lavori di rifacimento, comprensivo di ulteriori interventi sulla struttura, per un investimento complessivo di 250 mila euro.

Al termine di tutti i lavori, l’investimento complessivo a Valgreghentino raggiungerà circa 900 mila euro, interamente finanziati con fondi PNRR.

Le opere consentiranno un significativo miglioramento del servizio idrico e una riduzione delle perdite, garantendo una distribuzione più uniforme della pressione e una maggiore affidabilità della rete, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e modernizzazione promossi da Lario Reti Holding.