Valgreghentino. Comune e Protezione Civile: ai commercianti un kit per la ripartenza

Consegnato il piccolo kit simbolico

Pubblicato l’avviso di Dote Comune

VALGREGHENTINO – L’amministrazione comunale di Valgreghentino ha distribuito oggi un kit per i commercianti in vista della ripartenza delle attività. “Abbiamo consegnato ai commercianti del paese un piccolo kit di ripartenza simbolico: 1 litro di gel per le mani, guanti e mascherine, da parte del Comune e del gruppo Protezione Civile Valgreghentino”.

Avviso dote comune

Anci Lombardia ha pubblicato l’avviso di Dote Comune per la selezione di alcuni tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia: il Comune di Valgreghentino ha aderito all’avviso per una posizione della durata di sei mesi, con un impegno di 20 ore settimanali, presso l’area Ambiente/Verde. Le domande devono essere inviate entro il 28 maggio 2020. Informazioni sul sito del comune: www.comune.valgreghentino.lc.it.