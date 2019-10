Valgreghentino Comunica: novità per WhatsApp e la App del comune

VALGREGHENTINO – Due importanti novità da parte del comune di Valgreghentino sul fronte della comunicazione con i cittadini.

Valgreghentino Smart

Valgreghentino Smart è la mobile app del Comune, scaricabile gratuitamente da iOS e Android. Semplice, integrata con il sito del comune, permette di ricevere segnalazioni di pubblica utilità da parte dei cittadini: un altro canale – digitale – che avvicina l’amministrazione comunale ai propri cittadini.

Novità per la App: dopo alcuni aggiornamenti, il comune suggerisce di reinstallare la app per usufruire delle nuove caratteristiche (per esempio il calendario rifiuti).

Whatsapp

Whatsapp è il principale strumento di comunicazione per smartphone: diventa quindi ancora più importante che la comunicazione al #CITTADINO passi dagli strumenti social più diffusi. Il servizio consente di ricevere in modo semplice, tempestivo informazioni di pubblica utilità (scadenza, ordinanze o eventi) o d’emergenza relative al territorio del Comune… con un importante aggiornamento: è possibile inviare segnalazioni all’Amministrazione (via messaggio, no chiamate), anche tramite questo canale.

Tutti i canali di comunicazione

“Abbiamo realizzato un’infografica che racchiude tutti gli strumenti che il Comune ha a disposizione per veicolare informazioni, documenti e scadenze e con i quali il Cittadino diventa co-protagonista attivo nell’Amministrazione di Valgreghentino” hanno fatto sapere dal comune.