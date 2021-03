Nonostante la pandemia l’associazione non ha voluto rinunciare all’evento

Niente camminata ma un incontro on-line. Al via anche il tesseramento 2021

VALGREGHENTINO – La Pro Loco di Valgreghentino ripropone l’iniziativa del Weekend in Rosa. La pandemia non consentirà di poter svolgere il consueto programma, in particolare non si potrà svolgere la camminata “rimandata a tempi migliori. Appena le condizioni sanitarie lo consentiranno comunicheremo la data, state allerta!”

Sabato 6 marzo alle ore 18 verrà organizzato l’incontro on-line “4 chiacchiere fra donne” con Laura Campanello, laureata in filosofia e specializzata in pratiche filosofiche e consulenza pedagogica, scrittrice del libro “Ricominciare”. “Solo tu puoi trasformare la tua vita, nessuno lo può fare al posto tuo. Un vero di rinascita nell’avventura di ‘rimettersi al mondo’. Pensieri filosofici sulla vita, che servono per provare a stare meglio al mondo, un po’ più leggeri e un po’ più felici”.

L’incontro avverrà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pro Loco di Valgreghentino oppure richiedi il link del collegamento in Zoom ai numeri 328 5758768 – 339 4697952 o tramite e-mail: prolocovalgre@gmail.com.

Campagna di tesseramento 2021

“Sostieni la tutela e la valorizzazione del nostro territorio”. E’ aperta la campagna di tesseramento 2021 alla Pro Loco di Valgreghentino che, nonostante la pandemia ma con tutte le precauzioni del caso e nel pieno rispetto delle normative, vuole tornare a realizzare iniziative su territorio. Nell’immagine in basso tutte le modalità per sostenere l’associazione.