Valgreghentino. Continua il programma di potenziamento e rinnovamento dell’organico del comune

A breve una serie di nuove assunzioni per sostituire spostamenti e pensionamenti

A regime il comune conterà un totale di 11 dipendenti, 3,23 ogni 1.000 abitanti, ben al di sotto della media nazionale e regionale

VALGREGHENTINO – Il Comune di Valgreghentino ha indetto un bando di mobilità per la copertura di un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo per il settore Amministrazione Generale – Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe).

Domande di partecipazione entro il giorno 9 ottobre 2025 (maggiori informazioni sul Portale inPA oppure sul sito www.comune.valgreghentino.lc.it).

“Questa assunzione, prevista per la sostituzione della precedente figura che ha lasciato il Comune di Valgreghentino per raggiungere quello di Calolziocorte, si unisce al programma di potenziamento e rinnovamento della pianta organica del Comune, che ha visto negli ultimi anni il pensionamento di 2 figure storiche (ufficio anagrafe e operatore ecologico) e che registrerà a fine 2025 il pensionamento di una dipendente impiegata presso l’ufficio istruzione da oltre 30 anni”, spiega il sindaco Matteo Colombo.

“Con il concorso pubblico in fase di completamento proprio in questi giorni, inoltre, si provvederà all’assunzione di 2 istruttori, 1 figura amministrativa per l’Ufficio Tecnico, per dare sostegno a un settore che da 2 anni lavora con una persona in meno rispetto alle 3 previste in pianta organica, e 1 impiegato per sostituire proprio il pensionamento della storica dipendete dell’Ufficio Istruzione”.

Con queste assunzioni a regime il Comune di Valgreghentino conterà un totale di 11 dipendenti, compreso l’agente di Polizia Locale in servizio preso il Comando intercomunale di Olginate, per una media di 3,23 dipendenti per 1000 abitanti (ben al di sotto della media nazionale di 5,75 e quella Lombarda di 5,24 dipendenti per 1000 abitanti)