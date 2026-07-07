Valgreghentino, due serate per scoprire i vini italiani con Roberto Beccaria

Gli incontri si terranno il 18 giugno e il 10 luglio alle 20.45 nella sede di Agorà. Iscrizione obbligatoria

VALGREGHANTINO – Due serate dedicate alla scoperta del vino italiano attraverso un percorso di degustazione guidato. È la proposta dell’Associazione Teatrale Culturale Agorà di Valgreghentino, che organizza l’iniziativa “Curiosità enologiche sotto le stelle”, in collaborazione con l’Osteria Filèt e con la partecipazione di Roberto Beccaria, Ambasciatore del Vino.

L’appuntamento si sviluppa in due incontri, pensati per accompagnare i partecipanti alla scoperta di etichette rappresentative del panorama vitivinicolo nazionale, con una selezione di vini provenienti da diverse regioni italiane.

La prima serata è in programma giovedì 18 giugno, con inizio alle 20.45, nella sede di Agorà Valgreghentino. In degustazione saranno proposti l’Erbaluce DOCG Metodo Classico Orsolandi, il Bellone del Lazio “Anthium” di Casale del Giglio, la Barbera “Ala” (fermentazione del tralcio) del Castello di Cigognola, il Sagrantino Montefalco “Carapace” di Lunelli e l’Aleatico spumante “I Mille” di Leone de Castris.

Il secondo appuntamento si terrà invece venerdì 10 luglio, sempre alle 20.45. Il percorso di degustazione comprenderà il Negroamaro “Five Roses” Anniversario Millesimato di Leone de Castris, il Trebbiano Spoletino “Vigna Tonda” macerato di Antonelli, il Ruchè DOCG “L’Accento” di Montalbera, il Nero di Troia Castel del Monte Riserva “Le More” di Santa Lucia e l’Albana di Romagna DOCG La Berta.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 328 8985303. Gli organizzatori precisano che è possibile iscriversi anche a una sola delle due serate, specificandolo al momento della prenotazione.