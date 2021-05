Diversi i lavori in programma grazie a un finanziamento statale di 100.000 Euro

Nel 2022 è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sul polo scolastico

VALGREGHENTINO – Continua l’attenzione per la sostenibilità ambientale, attraverso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Grazie a un finanziamento statale di 100.000 Euro durante il 2021 saranno diversi gli interventi che – a costo zero per il comune – saranno messi in campo con l’obiettivo della riduzione dei consumi energetici e relativi costi.

Le prime due opere vedranno la luce già nelle prossime settimane:

con circa 8.000 Euro saranno sostituite con moderni pannelli e fari a Led tutte le lampade al neon e a incandescenza presenti nell’immobile dell’ex scuola elementare di Villa San Carlo, che oggi ospita la biblioteca, la palestrina e la sala polivalente. presso il Polo Scolastico – con un investimento di circa 20.000 Euro – saranno installate nuove tende motorizzate all’esterno delle classi del piano terra. Tali schermature solari, oltre a diminuire il calore in entrata migliorando la temperatura interna, permetteranno una migliore facilità di utilizzo da parte di maestre e collaboratori scolastici e aumenteranno la visibilità delle Lim presenti nelle classi.

Nei prossimi mesi, inoltre, a seguito di apposito studio illuminotecnico eseguito da un tecnico esperto, verranno sostituite tutte le lampade del Polo Scolastico con moderna tecnologia a Led che consentirà minori consumi e maggiore illuminazione. Infine, nel 2022, si procederà con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul Polo Scolastico.