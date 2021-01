Per i volontari è un sogno che diventa realtà

“Un lavoro importante per rispondere alle esigenze del paese”

VALGREGHENTINO – Un sogno che diventa realtà. La consegna di un nuovo Fiat Doblò all’associazione Vi.Va. di Valgreghentino rappresenta il raggiungimento di un importante obbiettivo perseguito dall’associazione con il supporto di un’amministrazione comunale (fondamentale il lavoro degli uffici) che crede fortemente nel valore del volontariato.

Questa mattina, giovedì, il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo ha consegnato simbolicamente le chiavi del nuovo mezzo (entrato in servizio lunedì scorso con 500 km già all’attivo) al presidente Luciano Tavola. All’appuntamento ha partecipato l’intero consiglio direttivo dell’associazione nata nel 2015 con l’allora presidente Ivano Innocenti scomparso lo scorso aprile.

“Un gruppo che, grazie all’impegno dei suoi volontari, è stato capace di crescere in questi anni raggiungendo il numero di 45 soci e moltiplicando l’impegno sul territorio – ha detto il vice sindaco e assessore ai servizi sociali Rosa Rita Milani -. Un’associazione che già nel nome vuole richiamare la forza della vitalità ma unire anche le due grosse realtà del nostro comune, Villa San Carlo e Valgreghentino (Vi.Va.). Ringraziamo queste persone per il loro impegno nel trasporto sociale e nella consegna di ben 17 pasti a domicilio per gli anziani del nostro territorio, compiti che svolgono con grande umanità svolgendo di fatto anche un’importante opera di custodia sociale”.

Il nuovo Fiat Doblò, dotato di pedana elettro-idraulica per il trasporto di persone disabili, è una vera e propria arma in più per riuscire a rispondere alle esigenze del territorio che, anche a causa del covid, sono aumentate.

“L’associazione non si è fermata nemmeno durante il covid ma ha raddoppiato i suoi sforzi con l’inserimento di nuovi volontari, spesso persone giovani che, costrette a casa per la pandemia, hanno deciso di mettersi al servizio dell’associazione – ha spiegato il sindaco Matteo Colombo -. I volontari di Vi.Va. non si sono tirati indietro nemmeno quando c’era bisogno di un’associazione che si occupasse delle sanificazione dei mezzi delle associazioni della Valle San Martino che si occupano di questo tipo di servizi. Hanno risposto positivamente alla richiesta della Fondazione comunitaria del Lecchese e tuttora sanificano oltre una ventina di mezzi a settimana”.

E’ anche attraverso associazioni come Vi.Va. se il comune di Valgreghentino riesce a dimostrare sempre maggior attenzione al settore dei servizi sociali e ai bisogni dei cittadini più in difficoltà. A testimonianza di questo il fatto che l’associazione percorre oltre 50.000 km l’anno per i vari servizi.

Accanto alla Dacia del 2016 (110.000 km), alla Punto del 2018 (50.000 km) e a una Panda che viene condivisa con gli uffici comunali ora c’è un Doblò nuovo di zecca che il comune ha potuto acquistare grazie alla partecipazione a un bando: “Il mezzo è costato circa 29.000 euro – ha chiarito il sindaco Colombo – 22.000 euro sono il contributo ricevuto grazie al bando del Gal Quattro Parchi mentre il resto è stato finanziato dal comune”.

“Per noi è una gioia poter metterci al servizio del paese – ha detto il presidente dell’associazione Vi.Va. Luciano Tavola a nome di tutti i volontari -. Avere questa nuova macchina era un po’ un sogno e i sogni si possono realizzare solo assieme e questa è la cosa più bella. Speriamo che questa unione possa essere da stimolo ed esempio per il futuro dell’associazione”.

Le porte dell’associazione, ovviamente, sono sempre aperte: “C’è sempre bisogno di nuovi volontari. Chiunque ha voglia di dare il proprio contributo per il bene del paese è ben accetto”.