Valgreghentino, il Piedibus cerca nuovi volontari

Martedì 29 agosto incontro nella sala polivalente VALGREGHENTINO – Un incontro per organizzare e potenziare il servizio di Piedibus dedicato ai bambini della scuola primaria nel tragitto casa-scuola e scuola-casa è in programma per martedì 29 agosto, con inizio alle 20.30, presso la sala polivalente, di via Luigi Tavola, 6. Ad indire l’incontro è il gruppo “Scuolaboriamo Aps”, alla ricerca di nuovi volontari.

“Sarà un’occasione per dare la propria disponibilità ad essere un accompagnatore, anche solo per uno o due giorni alla settimana – fanno sapere dall’organizzazione – Come ogni anno servono nuovi volontari per garantire il servizio ogni giorno e per tutte le tre linee esistenti”.

Tanti i vantaggi di adedire all’iniziativa e prestare servizio per il Piedibus: “Fa bene ai nostri bambini ma anche agli stessi accompagnatori – spiegano – Essere un accompagnatore significa ‘stare con’ i nostri bambini, dare loro la possibilità di andare a scuola a piedi con tutti i benefici fisici e psicologici che ne conseguono, fare del volontariato in modo semplice, diventare persone di riferimento dei bambini, tenersi in forma (non sembra, ma facendo il Piedibus si fanno km a picdi), creare nuove relazioni e tanto altro che ciascuno può scoprire semplicemente camminando in compagnia!”.