Valgreghentino. In primavera via ai lavori sul torrente Valle della Pizza

Ricostruzione della muratura posta a difesa spondale

Nel contempo sarà riaperto il percorso pedonale

VALGREGHENTINO – Nella prossima primavera si provvederà alla ricostruzione della muratura posta a difesa delle sponde del torrente Valle della Pizza (frazione Buttello) collassata a seguito dei sempre più frequenti flussi di piena del torrente. Nel contempo si provvederà alla realizzazione di un nuovo tratto di scogliera al fine di contenere l’erosione della sponda idrografica.

I lavori sono stati annunciati dal comune di Valgreghentino nei giorni scorsi. Il ripristino della difesa spondale consentirà di riaprire il percorso pedonale esistente: un sentiero che ha una valenza storico culturale importante, in quanto collega la frazione Buttello con via A. De Gasperi (in località. Ca’ di Nava) e veniva percorso abitualmente dai numerosi operai e operaie della filanda che si trovava nella frazione.

A completamento dell’opera, verrà realizzata ai fini della sicurezza una staccionata in legno nel tratto di sentiero che coincide con il tratto di muro posto a protezione del torrente. Le opere, per una spesa complessiva di circa 35.000 euro, saranno finanziate da un contributo regionale, ottenuto grazie all’aggiudicazione di un bando di 32.000 euro, mentre la restante quota verrà finanziata dal bilancio comunale.