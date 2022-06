Valgreghentino: l’Aido a scuola per trasmettere il valore del dono

I volontari dell’associazione hanno incontrato lunedì gli alunni delle quinte della scuola primaria

Durante l’incontro è stato proiettato anche il filmato “Il dono più grande”

VALGREGHENTINO – Lunedì 5 giugno 2022 i volontari dell’Aido del gruppo Olginate/Valgreghentino hanno incontrato per tre ore gli alunni delle classi Quinte della scuola primaria di Valgreghentino.

L’incontro organizzato in collaborazione delle docenti e stato tenuto da Ramona Scarpino, presidente del gruppo e dai volontari Antonio Sartor ed Ernesto Longhi.

L’incontro è iniziato con la consegna da parte dei volontari Aido di un piccolo dono ai ragazzi, il gesto rappresenta l’essenza della proposta Aido, il dono Gratuito, un dono senza avere nulla in cambio.

Dopo una breve presentazione dell’associazione ed aver piacevolmente verificato che tanti ragazzi conoscono bene Aido è stato proiettato il filmato “Il dono più Grande”, che introduce il tema della solidarietà umana e spiega in modo semplice i temi più generali della donazione degli organi.

Sono seguite poi numerose domande da parte dei ragazzi interessati a comprendere e approfondire quanto visto nel filmato.

AL termine agli alunni sono stati consegnati un libricino per approfondire i temi discussi in classe, ed un libretto da portare a casa ai loro genitori, favorendo così una possibile discussione anche a casa.

Non poteva mancare la cartolina di DigitalAido per la semplice iscrizione all’Aido.