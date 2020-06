Valgreghentino. L’assessore Todeschini scrive agli alunni: “Siete stati responsabili”

Il messaggio in occasione dell’ultimo giorno di scuola

“Godetevi l’estate, ma mi raccomando, non abbassate la guardia”

VALGREGHENTINO – L’assessore all’istruzione Stefania Todeschini ha scritto una lettera a tutti gli studenti di Valgreghentino in occasione dell’ultimo giorno di scuola di un anno davvero particolare.

“Se qualcuno ci avesse detto che il 21 febbraio sarebbe stato l’ultimo giorno di scuola – di quella scuola che abbiamo sempre conosciuto e frequentato – non ci avremmo mai creduto. Godetevi l’estate – è l’augurio dell’assessore – ma non abbassate la guardia. Lavate spesso le mani e mantenete la distanza di sicurezza di almeno 1 metro anche tra amici, indossando sempre la mascherina. Non date mai nulla per scontato, ma godetevela, siate liberi e felici, ve lo meritate”.