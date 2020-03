Valgreghentino. L’associazione Agorà dona mille euro alla campagna Aiutiamoci

“Una piccola goccia nel mare”

La solidarietà alla base dell’associazione

VALGREGHENTINO – Il direttivo di Agorà ha deciso di versare un piccolo contributo di 1.000 euro alla Fondazione Comunitaria del Lecchese aderendo alla campagna AiutiAMOci.

“Fin dalla sua costituzione l’associazione Agorà di Valgreghentino ha fatto della solidarietà uno dei suoi principali motivi di esistenza. In quasi 10 anni abbiamo organizzato numerose attività ed iniziative donando i proventi a enti no-profit come la Geca Onlus impegnata quotidianamente nel supporto alle famiglie dei giovani con aritmie cardiache ed alla ricerca scientifica – dicono dall’associazione -. Oggi stiamo vivendo tutti un’emergenza mai vista prima d’ora e siamo ben consapevoli delle difficoltà che stanno affrontando i nostri medici, infermieri e personale ospedaliero in queste ore drammatiche”.

Il Direttivo di Agorà ha deciso di contribuire alla raccolta fondi attraverso la quale sono già stati acquistati materiali e strumentazioni urgenti per circa 2 milioni di euro: “Siamo consapevoli che si tratta di una piccola goccia nel mare, ma sappiamo anche che attraverso questo gesto di solidarietà abbiamo adempiuto ancora una volta alla mission della nostra associazione”.