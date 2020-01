Valgreghentino. Lo storico maestro Gabriele Bolis lascia la direzione dei Picétt del Grenta

Mauro Brambilla raccoglie la pesante eredità

Rinnovo del direttivo, Casorati riconfermato presidente

VALGREGHENTINO – I componenti dei Picétt del Grenta, noto gruppo folkloristico di Valgreghentino, si sono riuniti ieri, 29 gennaio, nella sede di via Kennedy per eleggere il nuovo consiglio direttivo.

Le elezioni hanno portato alla riconferma del presidente Marco Casorati e come vice presidente Pierluigi Pozzoni. Sono stati poi eletti Vincenzo Castagna con l’incarico di segretario, Davide Tentorio come tesoriere e i consiglieri Stefano Casorati, Paolo Chiandotto, Gianfranco Longhi, Stefano Maggi e Diego Pirovano.

Il gruppo, che il 17 marzo 2011 ha ricevuto il riconoscimento di “Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale” dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e che si è esibito e ha riscosso successi in tutto il mondo sotto la guida del direttore Gabriele Bolis, inizia questo 2020 con delle novità.

“Il Maestro Gabriele Bolis, premiato il 12 novembre 2010 a Brindisi dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari come “Padre del Folclore”, ha rassegnato le sue dimissioni unitamente alla moglie Anna Fumagalli, presentatrice e arrangiatrice di molte canzoni del gruppo – ha fatto sapere il gruppo attraverso una nota -. Ora, a dirigere gli instancabili suonatori della “siringa di Pan” c’è Mauro Brambilla, 46 anni, che ha già ricoperto nel gruppo il ruolo di vice maestro ed è cresciuto nei Picett come suonatore fin dall’età di 15 anni”.

“Mauro Brambilla, membro anche della nota band musicale ‘Aironi Neri’ di Bergamo (tribute band dei Nomadi) ha raccolto la non facile eredità di Gabriele Bolis e ha già iniziato a rimodulare il repertorio musicale, valorizzando alcune canzoni folk e di musica leggera per poterle proporre a una platea più vasta e variegata – hanno detto dal gruppo -. Con rinnovato entusiasmo e pieni di nuove idee, i nostri Picett hanno ripreso l’8 gennaio gli incontri settimanali di ripasso del repertorio e di affinamento delle nuove canzoni da proporre; ben presto saranno in campo per la nuova stagione musicale”.