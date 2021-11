Il cine teatro Jolly ha ospitato ieri sera, sabato, la 14^ edizione del Festival Musica per il maestro

Il festival canoro è dedicato alla memoria di Rodolfo Panzeri. Ricordato anche l’amico Battista Perego

VALGREGHENTINO – Luca Rigamonti ha vinto la 14esima edizione del celebre festival canoro “Musica per il Maestro”. E’ tornata finalmente in presenza ieri sera, sabato, al cine teatro Jolly di Olginate, una delle manifestazioni musicali più note del territorio lecchese promossa dall’associazione Culturale Agorà.

L’iniziativa, nata per ricordare l’amico musicista Rodolfo Panzeri scomparso prematuramente nel 2007, quest’anno è stata dedicata anche al ricordo dell’amico Battista Perego, anch’esso scomparso improvvisamente lo scorso dicembre. Non solo: il festival ha avuto anche questa volta, come da 14 anni a questa parte, una finalità benefica visto che è a sostegno della ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione Geca (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus ieri presente con la presidente nazionale Paola Marcon.

In una gara caratterizzata da emozioni, applausi e grande partecipazione, si sono alternati sul palco, presentati da Luca Cestino di Mawow Eveti, tutti i partecipanti sfidandosi all’ultima nota proponendo un repertorio molto apprezzato dal pubblico presente. La commissione Tecnica Musicale composta da alcuni rappresentanti del panorama musicale italiano di comprovata esperienza e competenza ha faticato non poco a individuare il vincitore valutandone la capacità interpretativa, la presenza scenica, la qualità vocale e l’intonazione. Dietro a Rigamonti si sono classificati Annalisa Beretta e Valentina Tallarico.

Presenti in sala alcuni rappresentanti dei volontari del soccorso di Calolzio e della banda di Airuno dove militava Battista Perego.