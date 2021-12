Dopo due giorni di stop, lunedì si torna in classe

Al momento sono cinque le classi in quarantena e due in sorveglianza attiva

VALGREGHENTINO – Lunedì si ritorna sui banchi. Buone notizie da Valgreghentino dove, a causa di alcuni casi covid nella scuola, il sindaco aveva deciso di chiudere per i giorni del 9 e 10 dicembre tutte le scuole del paese. Oltre al polo scolastico Garghentino (scuola primaria e dell’infanzia), in via precauzionale, era stata chiusa anche la scuola dell’infanzia Causa Pia d’Adda di Villa San Carlo vista la possibilità di contagi all’interno dei nuclei familiari con bambini frequentanti la scuola statale.

“Pur con tutte le cautele del caso, se la situazione rimane quella di oggi, lunedì riapriamo tutte le scuole – ha confermato il sindaco Matteo Colombo -. La situazione è sotto controllo: cinque classi sono in quarantena (una delle quali potrà rientrare martedì) e due in sorveglianza attiva. Dopo questi due giorni di stop, abbiamo valutato la situazione sotto i diversi aspetti e la volontà è quella di far ritornare a scuola i ragazzi”.

L’intero plesso è stato oggetto di un intervento di igienizzazione e sanificazione straordinario e l’attenzione, come è giusto che sia, resta alta, però ci sono le condizioni per riaprire perciò, da lunedì, a Valgreghentino tornerà a suonare la campanella!