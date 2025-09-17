Valgreghentino. Nasce VivaMente, spazio dedicato al benessere e alla socializzazione degli anziani

Un progetto sostenuto dalla comunità e dalle associazioni locali

“Come educatori, avremo il compito anche di promuovere il volontariato”

VALGREGHENTINO – È attivo “SpazioVivaMente”, uno spazio accogliente e inclusivo dedicato a tutte le persone over 60 di Valgreghentino: un luogo a ingresso libero e gratuito, dove incontrarsi, socializzare, condividere esperienze e mantenere uno stile di vita attivo.

Promosso dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia e dall’Associazione VI-VA OdV, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il progetto, sostenuto dal Fondo di Comunità di Valgreghentino e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, si propone di favorire il benessere psicofisico delle persone over 60, offrendo al contempo occasioni di socializzazione tra pari, con la comunità e con le nuove generazioni.

“All’interno dello spazio – spiegano gli educatori della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia – saranno proposte numerose attività, sviluppate in stretta sinergia con le molte realtà attive sul territorio e coinvolte nel progetto: AVIS, Pro Loco, Associazione Agorà, Cinema Jolly di Olginate, i Picétt del Grenta, ASD G.S.O. V Unite, oltre che con esperti e professionisti locali”.

“Insieme ai partner del progetto organizzeremo attività ricreative e culturali, come gite, laboratori ed eventi, ma anche iniziative dedicate alla promozione della salute e all’apprendimento informale, attraverso corsi, conferenze e attività motorie” spiegano gli educatori.

“Il nostro obiettivo è offrire alla popolazione over 60 uno spazio dove vivere momenti di socializzazione e incontro, costruire relazioni significative e sviluppare forme di auto e mutuo aiuto – continuano gli educatori – Come educatori, avremo il compito non solo di accogliere i bisogni delle persone e fornire informazioni sui servizi e le opportunità presenti sul territorio, ma anche di stimolare la partecipazione attiva alla vita comunitaria, promuovendo il volontariato e il protagonismo sociale”.

Grazie all’impegno e allo spirito di solidarietà che contraddistingue i volontari dell’Associazione VI-VA, Spazio VivaMente si propone anche come punto di riferimento per tutte le persone che necessitano di un supporto concreto in tema di mobilità e accessibilità, elementi fondamentali per garantire partecipazione e autonomia nella vita quotidiana.

Un progetto che nasce da una solida sinergia territoriale, come sottolineano l’Assessore ai Servizi alla Persona, Sara Donadoni, e il Sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo.

“Siamo felici di inaugurare uno spazio pensato per gli anziani della nostra comunità: un luogo accogliente dove condividere esperienze, ricevere supporto e trascorrere momenti di serenità – continuano Donadoni e Colombo – Un ringraziamento speciale va alla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia e all’Associazione VI-VA OdV, che per primi hanno creduto in questo progetto; al Fondo della Comunità di Valgreghentino, che fin dall’inizio ne ha sostenuto concretamente la realizzazione; e a tutti i partner della rete, che contribuiscono a fare di questo spazio un vero e proprio abbraccio collettivo della comunità verso i suoi cittadini meno giovani”.

Spazio VivaMente è coordinato da un educatore professionale della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia ed è attivo ogni mercoledì, dalle 15 alle 17, presso la Sala Civica di Valgreghentino (via Don S. Stucchi 11, frazione Villa San Carlo).

L’accesso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni, contattare la Coop. sociale La Vecchia Quercia al numero di telefono: 344.1879211. Per usufruire del servizio trasporto, è possibile contattare l’Associazione VI-VA odv al numero di telefono: 388.1518499