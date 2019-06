Valgreghentino, nuova pavimentazione in via Belvedere nella frazione Miglianico

Lavori in via Belvedere a Valgreghentino in frazione Miglianico

VALGREGHENTINO – E’ in fase di realizzazione, in questi giorni, il rifacimento della pavimentazione di un tratto di via Belvedere in corrispondenza del ponte sul torrente Tolsera in frazione Miglianico.

Le opere sono finalizzate al miglioramento dell’infrastruttura viaria e a una miglior captazione delle acque meteoriche superficiali a salvaguardia della pubblica sicurezza.

E’ infatti prevista anche la realizzazione di una caditoia trasversale per evitare la creazione di pozze d’acqua sulla carreggiata, causate dalla conformazione dei luoghi e dalle pendenze della carreggiata stessa

L’opera prevede una spesa totale di circa 14.000 euro, di cui 7.800 euro circa ottenuti da un finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Interno.