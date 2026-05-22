Valgreghentino. Nuova vita per l’ex asilo di piazza Roma, sarà un polo di aggregazione sociale

Finanziamento di 1.250.000 euro da Regione Lombardia con la strategia Aree Interne

Obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza

VALGREGHENTINO – Nell’ambito della Strategia regionale “Agenda del Controesodo 2021-2027”, che ha come obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratterizzati da svantaggi di natura geografica e demografica, Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 1.250.000€ a favore del Comune di Valgreghentino per la riqualificazione dell’ex Asilo di Piazza Roma.

L’intervento riguarda la riqualificazione funzionale, energetica e strutturale del fabbricato di proprietà Comunale, sito in Piazza Roma n. 6, un tempo utilizzato come Asilo comunale, al fine di trasformarlo in uno spazio comunitario polifunzionale, un polo di aggregazione sociale, con spazi dedicati alle famiglie, agli anziani e ai giovani, nonché alle associazioni locali. L’ipotesi progettuale è basata su uno scenario dinamico e interattivo in cui può sussistere la contemporaneità tra attività e generazioni differenti, auspicando che la convivenza divenga elemento di stimolo ed interesse reciproco.

Il piano terra è la porzione identificata per l’utilizzo giornaliero, a favore degli anziani, delle famiglie, dei bambini e dei gruppi giovanili, con spazi polifunzionali destinati a laboratori, incontri, corsi, momenti ludici, iniziative culturali e sociali… Al piano superiore sono invece previsti spazi e servizi a disposizione delle associazioni locali, da utilizzare sia come sedi sia come luoghi per le attività della ricca rete associativa locale, che potrà in questo modo contribuire alla gestione del Centro.

Oltre a una riorganizzazione funzionale, l’immobile sarà oggetto anche di una totale revisione impiantistica e di efficientamento energetico, sia mediante il rinnovo del sistema impiantistico con utilizzo di tecnologie attuali e consone alle funzioni insediate ed impiego di fonti rinnovabili, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, sia mediante l’adeguata coibentazione dell’involucro mediante utilizzo di contro pareti isolate nella porzione di epoca remota e l’utilizzo di pareti ventilate isolate nella porzione di epoca più recente.

Il progetto interessa in modo marcato anche l’aspetto esterno del fabbricato esistente, con l’intento di dotarlo di una spiccata identità che, unitamente ad una rinnovata fruibilità ed efficienza, permetta di renderlo un punto di riferimento per la vita sociale e di relazione del territorio Comunale. L’idea di fondo del progetto architettonico è quella di rendere percepibile e distinguibile sin da un primo approccio visivo, la porzione “storica” da quella edificata in epoca più recente; si è quindi ritenuto di evidenziare con i volumi e con il linguaggio architettonico le differenti epoche di edificazione, fondendo invece l’interno in una serie di spazi ed ambienti che lo rendano funzionale, efficiente e fruibile.

La porzione di epoca più remota è stata riportata alla sua consistenza e composizione originaria, anche mediante il ripristino dell’unicità della copertura a padiglione con copertura in coppi. La partizione ritmica delle aperture è stata pienamente conservata e valorizzata mediante il tamponamento di un’apertura al primo piano che presenta dimensioni differenti e mancato allineamento di facciata. La porzione edificata in epoca più recente, anche in conseguenza alle aggiunte del vano ascensore e della riorganizzazione della porzione ove sono insediati i blocchi servizi, acquista una connotazione contemporanea, segnando uno stacco netto con il corpo originario, nei volumi e negli elementi compositivi e di finitura.

l progetto si pone pertanto i seguenti obiettivi:

Offrire spazi che possano essere dedicati all’attivazione di servizi sociali, a favore della qualità di vita della comunità;

Offrire la possibilità, attraverso la multidisciplinarietà degli spazi, di far convivere diverse attività di carattere sociale e aggregativo, e diversi target, con la possibilità di un’integrazione tra gli stessi costruttiva e che sia vicendevolmente occasione di crescita;

Garantire spazi per attività laboratoriali ed extra scolastiche, che offrano l’opportunità di un confronto diretto tra generazioni diverse e la trasmissione di saperi, mestieri e conoscenze che arricchiscono i giovani e tutti gli utenti in generale.

“L’obiettivo generale della creazione di questi spazi comunitari – racconta il Sindaco Matteo Colombo – è quello di mettere a disposizione della cittadinanza un nuovo polo di aggregazione sociale, dove attivare percorsi comunitari di confronto e assistenza per diverse fasce d’età, dai più piccoli, passando per i genitori, fino alle fasce più anziane della popolazione. Il rinnovato polo comunitario mira a diventare un punto di ritrovo per tutta la popolazione, favorendo nuove esperienze di scambio intergenerazionale tra i fruitori dei servizi, specialmente tra bambini e anziani, anche grazie alla realizzazione di laboratori, corsi e iniziative che coinvolgeranno le diverse fasce d’età e che favoriranno la trasmissione dei saperi e delle tradizioni ai più piccoli”.

Altro obiettivo del nuovo Polo di aggregazione è quello di dare nuova vitalità al centro storico di Valgreghentino, negli ultimi anni sempre più svuotato di attività e cittadini, mirando così ulteriormente alla riduzione dello spopolamento, obiettivo cardine del Strategia regionale “Agenda del Controesodo 2021-2027”.