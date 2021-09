In mattinata la piccola inaugurazione che segna anche la ripresa delle attività dell’Olimpiagrenta

Il sindaco Matteo Colombo: “Abbiamo sempre creduto e crediamo nello sport per i valori che porta con sè”

VALGREGHENTINO – Una piccola cerimonia questa mattina, sabato 25 settembre, per l’inaugurazione del nuovo campo polivalente e dei nuovi spogliatoi (a norma anche per l’accesso dei diversamente abili) del centro sportivo di Valgreghentino.

Presente il sindaco di Airuno Alessandro Paolo Milani, il presidente dell’Olimpiagrenta Claudio Rossi e, naturalmente, il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo che ha tagliato il nastro: “In occasione della ripartenza della nuova stagione sportiva abbiamo voluto organizzare questo piccolo momento di inaugurazione – ha detto Colombo -. Come amministrazione abbiamo sempre creduto e crediamo nello sport, sia per il valore sociale e culturale che porta con sé, sia come presidio per la salvaguardia della salute dei cittadini in special modo in un momento così particolare”.

Era il 2014 quando, ascoltando anche la richiesta dell’Olimpiagrenta che gestisce il centro sportivo, il comune ha deciso di provare a realizzare il nuovo spogliatoio partecipando a un bando di regione Lombardia purtroppo non andato a buon fine. Il comune ci ha riprovato nel 2018 con un esito migliore: “Sono trascorsi tre anni in cui ci sono state parecchie difficoltà ma alla fine siamo riusciti a centrare l’obiettivo. L’anni scorso, poi, abbiamo deciso di valorizzare questi spogliatoi realizzando un campo polifunzionale (calcio, basket, pallavolo e tennis) al posto del vecchio campo da tennis poco utilizzato”.

Circa 220mila euro la spesa complessiva per campo polifunzionale e nuovi spogliatoi, di cui 120mila erogati da Regione Lombardia grazie a due bandi. A questi soldi sono stati poi aggiunti altri 30mila euro dal comune per opere di efficientamento energetico e il posizionamento di un servoscala per i disabili.

“Mi piace sottolineare la bella collaborazione tra comune e Olimpiagrenta, che gestisce il centro sportivo e con cui è stata rinnovata di recente la convenzione. Ci sono ancora alcuni dettagli da terminare e tanti altri progetti per il futuro – ha concluso il sindaco -. Permettetemi di ringraziare le associazioni del paese e il mio ufficio tecnico insieme all’ingegner Riccardo De Capitani che hanno progettato e realizzato l’intervento”.

Il campo sarà a disposizione di tutte le associazioni del paese e della scuola che potrà utilizzarlo durante le ore di ginnastica nonché per altre iniziative che esulano dall’orario scolastico. A breve verrà presentata anche la App con cui si potrà prenotare e pagare l’utilizzo dello spazio.

“Ci tenevamo molto alla realizzazione di questi lavori – ha detto il presidente dell’Olimpiagrenta Claudio Rossi -. Come Olimpiagrenta cerchiamo di fare il massimo nel limite delle nostre possibilità: stiamo cercando di rinnovare anche la struttura societaria e un ringraziamento va anche a tutti i volontari (che non sono mai abbastanza) che collaborano e ci mettono l’anima. In questi anni siamo cresciuti: quando sono diventato presidente nel 2004 eravamo in Terza Categoria e dopo 17 anni abbiamo raggiunto la Promozione. Questi spazi sono sicuramente molto utili e ringraziamo l’amministrazione per questa attenzione che ci consente di programmare le nostre attività anche a lungo termine”.

Oggi l’Olimpiagrenta ha un centinaio di bambini e sette squadre e, sicuramente, grazie a queste due preziose strutture potrà fare un ulteriore passo avanti e crescere ancora di più.