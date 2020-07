Valgreghentino. Prosegue l’ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo

Il campo da tennis sarà trasformato in campo polivalente

Il costo (50.000 euro) coperto da un contributo della Regione

VALGREGHENTINO – Proseguono i lavori per l’ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo di Valgreghentino. Nelle prossime settimane prenderanno il via le opere per la sistemazione dell’attuale campo da tennis, che verrà trasformato in un campo polivalente a servizio di cittadini, scuole e associazioni del paese. Il nuovo campo, in fondo sintetico, potrà essere utilizzato per giocare a tennis, basket, pallavolo o calcetto.

L’opera avrà un costo totale di circa 50.000 euro che sarà interamente coperto da un contributo ricevuto da Regione Lombardia. Sarà in questo modo conclusa al meglio la sistemazione del Centro Sportivo: il nuovo campo polivalente e l’ampliamento degli spogliatoi consentiranno alla cittadinanza, e in particolar modo a giovani e bambini, di poter praticare nuovi sport nel modo più completo e sicuro possibile.