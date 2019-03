Il Coordinatore Motta: “Momento importante. Serve per far capire cos’è la Protezione Civile e come opera”

Stasera al teatro Jolly di Olginate lo spettacolo teatrale aperto a tutti. Domani, dopo la messa, corteo e discorsi ufficiali

VALGREGHENTINO – Solo splendente e clima primaverile a fare da cornice all’apertura della festa del 10° anniversario di fondazione del gruppo di Protezione Civile di Valgreghentino.

Quest’oggi, sabato, è iniziata la due giorni con un “Open Day” aperto a tutta la cittadinanza. Domani, domenica, momento istituzionale in piazza del comune con i discorsi ufficiali.

La giornata di oggi, ha preso il via alle 14.30 con l’alza bandiera accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli. Quindi spazio alle attività con la possibilità di conoscere da vicino la realtà associativa di Valgreghentino coordinata da Michele Motta. Presenti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, le Unità cinofile – AVPC Lomagna, la Protezione civile a Cavallo – Giubbe Verdi Lombardia, il Soccorso sanitario – Volontari del Soccorso di Calolzio e l’Antincendio boschivo.

“L’anniversario – ha spiegato il coordinatore Motta – serve per far capire cos’è la Protezione Civile e come opera sul territorio. 10 anni sono un bel traguardo anche se per un’associazione sono pochi. Questa due giorni, per il nostro sodalizio, è importante perché ci consente di far conoscere ai cittadini l’operatività di una realtà come la Protezione Civile. Un’associazione sulla quale il paese fa affidamento in quanto interviene sia in ambito preventivo, ma anche in occasione di emergenza com’è capitato lo scorso 29 ottobre in occasione dell’eccezionale giornata di forte vento che ha causato numerosi danni e disagi”.

Il sindaco Sergio Brambilla ha voluto ringraziare i volontari e tutte le persone che sono intervenute alla giornata di festa. Un grazie particolare l’ha rivolto a Giuseppe Bonacina: “Colui che 10 anni fa con impegno e determinazione ha dato vita a questo gruppo”; quindi un ringraziamento a Ludovico Anghileri che ha realizzato la targa commemorativa installata in occasione di questo decennale.

Al pomeriggio di festa è intervenuto anche Stefano Vallari, funzionario del dipartimento della Protezione Civile. E poi, una sorpresa che ha tenuto tutti con naso all’insù: l’arrivo a Valgreghentino di due elicotteri della Protezione Civile.

Questa sera, la festa prosegue, al teatro Jolly di Olginate, dove alle 21, ci sarà la compagnia Barabao Teatro che porterà in scena lo spettacolo “Patatrak. Una calamità naturale è sempre dietro l’angolo”. Durante la serata sarà presente Luca Giuseppetti, sindaco di Caldarola (Macerata), paese terremotato con cui la Protezione Civile a avviato un rapporto di solidarietà attraverso il progetto “Una mano per Caldarola”.

Domani, domenica, momento istituzionale con la messa celebrata nella chiesa parrocchiale alla quale seguirà il corteo per le via del paese che raggiungerà la piazza dove si terranno i discorsi ufficiali.