Festa Alpina di Valgreghentino, sfilata e omaggio ai Caduti

Un’importante momento nell’ambito della Festa Alpina

A Valgreghentino Santa Messa con i Picétt e omaggio ai caduti

VALGREGHENTINO – La Festa Alpina, giunta alla 33^ edizione, ha vissuto un altro dei suoi appuntamenti tradizionali. Nella mattinata di oggi, domenica 18 agosto, il parroco don Enrico Vitali ha celebrato la Santa Messa, accompagnata dai Picétt del Grenta.

La mattinata è proseguita con la sfilata dalla chiesa parrocchiale fino al Monumento ai Caduti di fronte al municipio dove gli Alpini hanno posato una corona d’alloro.

“E’ importante mettere in pratica atti di pace in tutto ciò che facciamo nella quotidianità – ha detto il sindaco Matteo Colombo -. Con gli amici, con i famigliari, con i vicini, nelle associazioni. Perciò il nostro grazie va a tutti i Caduti che hanno dato la vita per la comunità e per la pace”.

La piccola cerimonia si è conclusa con la benedizione prima del tradizionale aperitivo in compagnia.

La Festa Alpina proseguirà fino a domenica 25 agosto, tra le varie serate in programma bisogna sottolineare quella del 22 agosto con il gruppo folcloristico I Picétt del Grenta (il programma).