“Valgreghentino tra Sentieri e Sapori”: l’11 ottobre torna la camminata enogastronomica

E’ previsto un massimo di 1.000 partecipanti

Iscrizioni presso il Polo Scolastico martedì 22 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30

VALGREGHENTINO – E’ tutto pronto per l’edizione 2026 di “Valgreghentino tra Sentieri e Sapori”, uno degli eventi più attesi. Una camminata enogastronomica per scoprire angoli e luoghi di Valgreghentino, gustando piatti tipici e del territorio.

Sarà possibile iscriversi presso il Polo Scolastico (via Donizetti, 1) martedì 22 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30. E’ previsto un massimo di 1.000 partecipanti. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 6 biglietti.

Biglietti:

Fino a 5 anni gratuito

Dai 6 ai 12 anni 13 euro

Dai 13 anni in su 22 euro

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 18 ottobre.