Valgreghentino: un torneo di Burraco solidale per aiutare Cuba

“Una mano sul cuore”

Sabato 20 settembre al Circolo ARCI Ca del Diaul

VALGREGHENTINO – Il Circolo di Lecco “V. Arrigoni” dell’Associazione Italia-Cuba, in collaborazione con SPI CGIL Lega di Lecco, organizza un evento speciale all’insegna del gioco e della solidarietà: il torneo di Burraco solidale “Una mano sul cuore”, in programma sabato 20 settembre presso il Circolo ARCI Ca del Diaul, in via Kennedy 48 a Valgreghentino.

L’iniziativa ha un nobile scopo: parte del ricavato sarà devoluto alla campagna di acquisto di pacemaker da inviare a Cuba, in accordo con l’Associazione Nazionale Italia-Cuba e MediCuba Europa.

Il programma della serata prevede:

Accreditamento alle ore 18.00

Inizio torneo alle ore 18.30

La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensiva di apericena. Saranno premiate le prime cinque coppie e verrà consegnato un omaggio a tutti i partecipanti. Inoltre, durante l’evento sarà allestito un banchetto informativo e verrà organizzata una lotteria a premi.

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni:

Email: amicubalecco@yahoo.it

Telefono: 335 6648674 (Antonella, arbitro del torneo) – 347 9696296 (Jerry)

Il Circolo ARCI Ca del Diaul mette a disposizione un ampio parcheggio per i partecipanti.